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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları talebin azalması nedeniyle düştü

Türk lirasının ABD doları karşısında değer kaybetmesi nedeniyle özellikle İskenderun’da, yerel filmaşin fiyatları önemli ölçüde düştü.

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