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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları şimdilik sabit

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları, durgun talep ve kur dalgalanmaları nedeniyle bu hafta yatay seyretti. Birçok tedarikçi ...

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