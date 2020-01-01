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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları sertçe yükseldi

Bugün Türk filmaşin üreticileri, artan hurda fiyatları ve yerel piyasadaki kısıtlı arz sebebiyle fiyatlarını haftalık bazda 12,5-30$/mt yükseltti.

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