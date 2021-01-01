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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları iki bölgede yukarı yönlü revize edildi

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları, uzun teslimat süreleri nedeniyle Marmara Bölgesi’nde ve İskenderun’da 5-10$/mt artarken

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