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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları hafifçe arttı, arz sınırlı

Bugün, Türk çelik üreticileri, yerel pazardaki sınırlı arz nedeniyle yerel filmaşin fiyatlarını 27 Kasım’a kıyasla 5-10$/mt artırdı.

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