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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları farklı seyirler izliyor

Türkiye’nin Trakya Bölgesi’nde yerel filmaşin fiyatları 20 Mayıs’tan bu yana 20$/mt artış gösterdi.

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