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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları değişmedi

Türkiye yerel piyasasında filmaşin fiyatları ithal hurda piyasasındaki nispeten sabit görünüm ve cansız yerel talep sonucu değişmedi.

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