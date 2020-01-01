﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla yatay seyretti

Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları birçok bölgede yatay seyrederken, yalnızca İzmir’deki tedarikçiler fiyatlarını 5$/mt düşürdü.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.