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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları çoğunlukla gevşedi

Bugün, Türk filmaşin üreticilerinin iç piyasa liste fiyatları çoğu bölgede, üreticiye göre değişmek üzere, ortalama 5-17,5$/mt düştü.

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