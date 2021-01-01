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Türkiye’de yerel filmaşin fiyatları cansız talep nedeniyle düştü

Türk tedarikçiler, ithal hurda piyasasına yönelik beklentilerin nispeten olumsuz olması sonucunda agresif fiyat politikaları uyguluyor.

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