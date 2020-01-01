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Türkiye’de yapılan yerel kütük alımlarında fiyatlar artmaya devam ediyor

Türkiye kütük piyasasında bağlantı fiyatları, ithal hurda fiyatlarındaki artış ve kısıtlı arz sebebiyle her geçen gün artıyor.

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