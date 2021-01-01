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Türkiye’de ticari profil fiyatları dolar bazında çoğunlukla düşüş gösterdi

Türkiye’de yerel ticari profil fiyatları, döviz kurundaki hızlı dalgalanmalar sebebiyle iki hafta önceye kıyasla 50-150 TL artış gösterdi.

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