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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük ticareti düşük inşaat demiri fiyatları ve yüksek navlun ücretleri nedeniyle hala baskı altında

Türkiye’de kütük satışları, inşaat demirine yönelik zayıf talep ve düşük fiyatlar nedeniyle geçen haftaya kıyasla düşük kaldı.

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