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Türkiye’de kütük fiyatlarındaki keskin artış sürüyor

Türkiye kütük piyasasında fiyat trendi, bağlantılarda ve tekliflerde görülen yeni artışlarla birlikte pozitif seyrine devam ediyor.

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