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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük fiyatları inşaat demiri fiyatlarındaki dengesizlik nedeniyle düştü

Hem satıcıların hem de alıcıların kabul edilebilir fiyat seviyesini belirlemekte zorlanmasıyla bu hafta Türkiye kütük piyasasındaki durum karıştı.

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