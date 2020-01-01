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Türkiye’de kütük fiyatları arttı, ticaret yakında yeniden başlayacak

Türkiye’de ithal hurda fiyatlarının yükselmesi, doğal olarak kütük fiyatlarının artmasına yol açtı.

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