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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de kütük alımları çoğunlukla yerel piyasadan yapılıyor 

Türkiye kütük piyasasındaki satışların çoğu yerel piyasaya yapılırken, ithalat durgun seyrediyor.

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