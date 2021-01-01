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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye’de ithal kütük için kabul görebilir fiyat seviyesi BDT’den yapılan alımlarla düştü

Türkiye’ye agresif bir şekilde verilen kütük pozisyon kargosu teklifleri piyasada rahatsızlık yaratarak kabul görebilir fiyat aralığını aşağı çekti.

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