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Türkiye’de filmaşin fiyatları farklı seyirler izledi

Türk çelik üreticileri, yerel filmaşin fiyatlarını sabit tutmaya çalışıyor.

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