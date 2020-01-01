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Türkiye yerel ve ithal kütük piyasalarında 540$/mt seviyesinden alımlar yapıldı

Türkiye kütük piyasasında ticaret aktif seyrini korurken, yakın zamanda gerçekleştirilen bağlantılarla hem yerli hem de ithal kütük fiyatları yükseldi

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