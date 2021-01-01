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Türkiye yerel ticari profil piyasasında fiyatlar sertçe düştü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel ticari profil piyasasında fiyatlar 235-300 TL/mt (20-27$/mt) düştü.

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