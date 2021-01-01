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Türkiye yerel spot piyasasında inşaat demiri fiyatları yeniden arttı

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları düne kıyasla 100-200 TL/mt artış gösterirken, ABD doları bazında ufak değişiklikler kaydetti.

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