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Türkiye yerel spot piyasasında inşaat demiri fiyatları haftanın başında çoğunlukla yatay seyretti

Bugün itibarıyla, Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları, İzmir’de üreticilerin genel inşaat demiri fiyat ...

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