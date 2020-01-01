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Türkiye yerel filmaşin piyasasında fiyatlar iki bölgede arttı

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel filmaşin piyasasında fiyatlar Trakya Bölgesi ve İskenderun’da ortalama 5-10$/mt yükseldi.

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