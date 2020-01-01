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Türkiye yerel filmaşin piyasasında fiyatlar hafta biterken yükseldi

Türkiye yerel filmaşin piyasasında fiyatlar geçtiğimiz Salı gününe kıyasla genel olarak 10$/mt arttı.

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