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Türkiye uzun mamul satışlarının daha iyi olması ve artan hurda fiyatları sonucu ihracat piyasalarını daha yüksek fiyatlarla test ediyor

Türk çelik üreticileri artan hurda fiyatları ve inşaat demiri ihracat piyasasında bir şekilde artan talep sayesinde, uzun mamul ...

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