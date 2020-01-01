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Türkiye uzun mamul ihracat fiyatlarını artırmayı denedi, bağlantılar tamamlandı

Türk inşaat demiri ve filmaşin üreticileri, bu hafta dış piyasalara verilen mamul fiyatlarını artırmaya başladı.

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