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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları yükselen hurda fiyatları nedeniyle artış kaydetti

Bugün itibarıyla, Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları döviz kurundaki dalgalanmalar ve ithal hurda ...

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