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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları önemli oranda yükseldi

Bugün, 3 Mayıs tarihinde Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar geçen haftanın sonuna kıyasla 290-380 TL/mt (27-36$/mt) artış kaydetti.

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