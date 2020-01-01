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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları liradaki devalüasyondan sert etkilendi

Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar, TL’nin ABD doları karşısında sert değer kaybı sonrası Cuma gününe kıyasla 280-350 TL/mt arttı.

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