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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları hafta başlarken tekrar yükseldi

Bugün, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar, İçdaş’ın keskin fiyat artışının ardından 150-220 TL/mt (15-23$/mt) yükseldi.

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