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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları hafifçe düştü

Bugün, 13 Ağustos tarihinde Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar düne kıyasla 20-50 TL/mt gevşedi.

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