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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

Bugün, 6 Temmuz tarihinde, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar İskenderun ve Karabük bölgelerinde 30-50 TL/mt (3-4$/mt) arttı.

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