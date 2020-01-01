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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları farklı seyirler izliyor

Bugün, 15 Mart tarihinde, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar İzmir ve İskenderun’da 80-120 TL/mt (16-18$/mt) düşüş kaydetti.

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