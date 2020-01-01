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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları dolar bazında sertçe düştü

Bugün, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar bu haftanın başına kıyasla Marmara Bölgesi ve İskenderun’da 20-30 ...

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