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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları çoğunlukla yatay seyretti

Bugün, 31 Mayıs’ta, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar geçtiğimiz hafta Perşembe gününe kıyasla yalnızca 10 TL/mt artış gösterdi.

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