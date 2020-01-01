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Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları 4$/mt gevşedi

Bugün, Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında spot fiyatlar İçdaş’ın inşaat demiri fiyatları düşürmesini takiben ve zayıf talep ...

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