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Türkiye spot piyasasında inşaat demiri fiyatları hafta biterken yeniden yükseldi

Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları, döviz kurunun 1$ = 11,11 TL seviyesine ulaşması nedeniyle, düne kıyasla 150-200 TL/mt arttı.

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