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Türkiye spot piyasasında inşaat demiri fiyatları arttı, indirimler mevcut

Bugün itibarıyla, Türkiye spot piyasasında yerel inşaat demiri fiyatları 50-100 TL/mt artış gösterdi, dolar bazında ise farklı ...

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