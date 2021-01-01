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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasasının görünümü şimdilik olumlu, fakat alıcılar ithalat tekliflerinin netleşmesini bekliyor

Türkiye kütük piyasası ithal kütük fiyatlarındaki artış, artan elektrik maliyetleri ve nispeten güçlenen inşaat demiri ...

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