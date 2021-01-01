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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasası yüksek fiyat seviyelerini test etmeye başladı

Türkiye’de yerel ile ithal kütük fiyatları, hurda bağlantı fiyatlarının yükselmesinin ardından yukarı yönlü hareket gösterdi.

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