﻿
Türkçe
 | Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye kütük piyasası hurda fiyatlarındaki düşüş ve yaklaşan tatil sebebiyle durgun

Bu hafta Türkiye’de kare kütük ticareti durgundu ve sadece birkaç bağlantı gerçekleştirildi.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.