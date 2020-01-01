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Türkiye kütük ihracatına Çin’e yaptığı satışlarla tekrar başladı

Çin’in yüksek yerel fiyatları ve arz kısıntısı sonucu kütük ithalatını artırmasıyla birlikte, Türkiye bu artan navlun ...

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