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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye iç ve dış piyasalara kütük satışı yaptı

Türkiye’nin kuzeyinde yer alan bir üretici, geçtiğimiz hafta Dominik Cumhuriyeti’ne 25.000 mt kare kütüğü 615$/mt FOB seviyesinden sattı.

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