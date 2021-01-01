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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul teklifleri zayıflayan hurda fiyatları nedeniyle düştü

Uluslararası uzun mamul talebi, yaklaşan tatil dönemi ve birçok Amerikalı ile Avrupalı alıcının yeni alım yapmak için ...

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