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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları nispeten istikrarlı

Türk tedarikçilerin çoğu, Ağustos ayının ikinci yarısında yapılacak sevkiyatlar için dış piyasalara verdikleri inşaat demiri ...

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