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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları çoğunlukla istikrar kazandı, talep genel olarak zayıf

Türk uzun mamul ihracatçıları indirim yapmaktan kaçınmaya çalışırken, genel olarak zayıf seyreden uluslararası talebin baskısı ...

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