﻿
Türkçe
 |  Giriş 
< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları artan hurda fiyatları ve sınırlı arz nedeniyle yükseldi

Türkiye çıkışlı inşaat demiri teklifleri ithal hurda fiyatlarındaki belirgin artışı takip ederek keskin yükseliş kaydetti.

Bu içeriğe sadece üyeler erişebilir. Ücretsiz denemek için formu doldurunuz.
Zaten üye misiniz? Giriş yapın

Ücretsiz Deneme Başvurusu

Kullanıcı Bilgisi

Kişisel verileriniz, Aydınlatma Metni kapsamında işlenmektedir. Hemen Başvur butonuna basarak
Ön Bilgilendirme Formu'nu ve Açık Rıza Beyanı'nı okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi onaylıyorsunuz.