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< Uzun Ürünler ve Kütük

Türkiye çıkışlı uzun mamul fiyatları 15-20$/mt düştü

Türk uzun mamul ihracatçıları, ülkede görülen finansal belirsizlik ve düşük taleple bu hafta baskı altında kalmaya devam ...

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