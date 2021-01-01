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Türkiye çıkışlı ticari profil fiyatları zayıflayan hurda sonucu düştü

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’den dış piyasalara verilen ticari profil teklifleri zayıflayan hurda ve kütük ...

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